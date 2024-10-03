Пьяный новосибирец без прав устроил массовое ДТП

— От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель автомобиля МИНИ КУПЕР отказался, сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», что влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, — сообщили сотрудники ГИБДД по Новосибирску.