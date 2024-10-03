Пьяный новосибирец без прав устроил массовое ДТП

В полночь 20-летний пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП по улице Саввы Кожевникова. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.
По данным автоинспекции, на улице Саввы Кожевникова молодой водитель без прав не справился с управлением хэтчбека MINI Cooper и влетел в припаркованный на обочине микроавтобуса Fiat Ducato. Дальше по цепной реакции микроавтобус врезался в прицеп, прицеп повредил стоящие рядом седан Toyota Carina и универсал Toyota Corolla Fielder.
Пострадал и сам 20-летний водитель со своим пассажиром, обоим понадобилась медицинская помощь.
— От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель автомобиля МИНИ КУПЕР отказался, сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», что влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, — сообщили сотрудники ГИБДД по Новосибирску.
Для дальнейшего разбирательства виновника ДТП доставили в отдел полиции.
Сегодня из-за ДТП с тремя фурами в Новосибирске образовалась пятикилометровая пробка. Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой.