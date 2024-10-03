Трентон
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре ДТП произошло сегодня в Братске

Сегодня утром с 7:10 до 7:30 в Госавтоинспекцию города поступило четыре сообщения о ДТП. К счастью, люди в них не пострадали. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Источник: ТК Город


В 7:10 поступило первое сообщение об аварии: на 233 км федеральной трассы «Вилюй» водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», потеряв контроль над автомобилем, врезался в металлическое ограждение.

Буквально пятью минутами позже — ещё один наезд на дорожное ограждение: на 229 километре ФАД «Филюй» не справился с управлением водитель «Ссанг Йонг Актион». Результат тот же: повреждённое ограждение и автомобиль.

Чуть позже на этом же участке дороги наехал на тросовое ограждение автомобиль «Джили Эмгранд», а затем — «Тойота Королла Спасио». Водители оказались не готовы к изменившимся дорожным условиям, не выбрали безопасную скорость движения с учётом скользкости, образовавшейся на дороге.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям сменить летнюю резину на зимнюю, выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Кроме этого, не забывать пользоваться ремнями безопасности, а детей перевозить только в специальных удерживающих устройствах.

При возникновении непредвиденной ситуации звоните в единую диспетчерскую службу экстренных служб по телефону 112 или в дежурную часть МУ МВД России «Братское» по телефону 8 (3953) 49−54−02 или 02 (с мобильного — 102).