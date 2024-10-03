Четыре ДТП произошло сегодня в Братске

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям сменить летнюю резину на зимнюю, выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Кроме этого, не забывать пользоваться ремнями безопасности, а детей перевозить только в специальных удерживающих устройствах.