Четыре ДТП произошло сегодня в Братске

В 7:10 поступило первое сообщение об аварии: на 233 км федеральной трассы «Вилюй» водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», потеряв контроль над автомобилем, врезался в металлическое ограждение.
Буквально пятью минутами позже — ещё один наезд на дорожное ограждение: на 229 километре ФАД «Филюй» не справился с управлением водитель «Ссанг Йонг Актион». Результат тот же: повреждённое ограждение и автомобиль.
Чуть позже на этом же участке дороги наехал на тросовое ограждение автомобиль «Джили Эмгранд», а затем — «Тойота Королла Спасио». Водители оказались не готовы к изменившимся дорожным условиям, не выбрали безопасную скорость движения с учётом скользкости, образовавшейся на дороге.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям сменить летнюю резину на зимнюю, выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Кроме этого, не забывать пользоваться ремнями безопасности, а детей перевозить только в специальных удерживающих устройствах.
При возникновении непредвиденной ситуации звоните в единую диспетчерскую службу экстренных служб по телефону 112 или в дежурную часть МУ МВД России «Братское» по телефону