Батайчанка доверилась мошенникам и потеряла 1,9 млн рублей

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что ее сбережения пытаются похитить, и предупредил, что для помощи с ней свяжется «сотрудник» банка. Позвонивший вскоре лжесотрудник банка сказал, что женщине необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет». Батайчанка, испугавшись и доверившись аферистам, выполнила все условия и перевела им 1,9 млн рублей. Позже злоумышленники перестали выходить на связь.