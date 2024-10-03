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Батайчанка доверилась мошенникам и потеряла 1,9 млн рублей

Ростовская область, 3 октября 2024. DON24.RU. В Батайске 45-летняя женщина доверилась телефонным мошенникам и потеряла 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что ее сбережения пытаются похитить, и предупредил, что для помощи с ней свяжется «сотрудник» банка. Позвонивший вскоре лжесотрудник банка сказал, что женщине необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет». Батайчанка, испугавшись и доверившись аферистам, выполнила все условия и перевела им 1,9 млн рублей. Позже злоумышленники перестали выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления», — пишет источник.