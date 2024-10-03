СК сообщил подробности о гибели волгоградца на пожаре

— По предварительным данным, возгорание зимней кухни частного домовладения, расположенного на улице Сивко города Николаевска, произошло вечером 2 октября. Первыми пожар заметили родственники пенсионера, которые в это время приехали его навестить, — рассказала информагентству подробности происшествия официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. — Они сразу же сообщили о случившемся в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем, однако спасти хозяина жилища не удалось.