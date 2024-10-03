Омичей, которые выбросили самокаты в реку, могут наказать штрафом

Компания Whoosh отреагировала на омичей, скинувших в Иртыш электросамокаты. Там корреспонденту Om1.ru заявили, что ведётся проверка инцидента.
"Мы видим все наши самокаты в системе, поэтому всегда в случае какого-то умышленного повреждения электросамокатов имеем техническую возможность установить все обстоятельства произошедшего. В том числе определить нарушителей. Естественно, что когда мы сталкиваемся с такими инцидентами, мы обращаемся в правоохранительные органы, куда, собственно, и передаём всю информацию. Правоохранители изучают данные из камеры и используют иные возможности, которые им доступны.
И чаще всего мы находим нарушителей. В правилах нашего сервиса предусмотрен штраф за умышленное повреждение электросамоката до 90 000 рублей в зависимости от степени повреждения. Такие деяния также попадают под определение статей о вандализме и хулиганстве. Сейчас работа по правонарушению ведётся. Мы напоминаем о том, что учитывая технические возможности и современные технологии, совершать какие-то противозаконные действия с участием электросамоката очень недальновидно", — сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Whoosh.
В компании также отметили, что статистики по умышленным повреждениям электросамокатов в Омске не ведётся, потому что в этом нет необходимости. В течение сезона такие случаи единичны, и говорить о тенденции нельзя.