Омичей, которые выбросили самокаты в реку, могут наказать штрафом

И чаще всего мы находим нарушителей. В правилах нашего сервиса предусмотрен штраф за умышленное повреждение электросамоката до 90 000 рублей в зависимости от степени повреждения. Такие деяния также попадают под определение статей о вандализме и хулиганстве. Сейчас работа по правонарушению ведётся. Мы напоминаем о том, что учитывая технические возможности и современные технологии, совершать какие-то противозаконные действия с участием электросамоката очень недальновидно", — сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Whoosh.