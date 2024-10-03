В Самаре пересмотрят дело экстрадированного из Тайланда россиянина

«До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!» — комментировал адвокат Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.