Вскрылись нарушения: мигрантов задержали на месте пожара в здании Музкомедии

Полиция организовала проверку о законности нахождения мигрантов на объекте при проведении работ. Утром 3 октября им поступило сообщение о пожаре в здании краевого музыкального театра, где работали иностранцы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полицейские на месте происшествия и прилегающей территории начали охранять общественный порядок, перекрыли дороги и регулировали движение транспорта, обеспечивая проезд спецтехники.
«Оперативниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с региональным УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны девять иностранных граждан. Все они доставлены для разбирательства в следственные органы», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, во время исполнения контракта на стройку допустили мигрантов. Пятеро из задержанных находились на территории России незаконно.
Полицейские вместе с коллегами из других ведомств проводят проверку.