Вскрылись нарушения: мигрантов задержали на месте пожара в здании Музкомедии

«Оперативниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с региональным УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны девять иностранных граждан. Все они доставлены для разбирательства в следственные органы», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.