Трентон
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вскрылись нарушения: мигрантов задержали на месте пожара в здании Музкомедии

Девять мигрантов задержаны на месте пожара в музыкальном театре Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

Полиция организовала проверку о законности нахождения мигрантов на объекте при проведении работ. Утром 3 октября им поступило сообщение о пожаре в здании краевого музыкального театра, где работали иностранцы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Полицейские на месте происшествия и прилегающей территории начали охранять общественный порядок, перекрыли дороги и регулировали движение транспорта, обеспечивая проезд спецтехники.

«Оперативниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с региональным УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны девять иностранных граждан. Все они доставлены для разбирательства в следственные органы», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, во время исполнения контракта на стройку допустили мигрантов. Пятеро из задержанных находились на территории России незаконно.

Полицейские вместе с коллегами из других ведомств проводят проверку.

пожары