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Пассажиров в аэропорту Уфы проверяют на симптомы смертельного вируса Марбург

В Уфе в аэропорту граждан проверяют на признаки смертельного вируса Марбург.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пассажиров, возвращающихся из-за рубежа, проверяют на признаки вируса Марбург — смертельного заболевания, от которого нет вакцины. Случай заражения был зафиксирован в Руанде.

Роспотребнадзор Башкирии непрерывно мониторит ситуацию для исключения рисков, передает SterlitamakTime.ru.

Известно, что пассажиров проверяют с помощью АИС «Периметр», он установлен в уфимском аэропорту.

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