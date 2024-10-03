Пассажиров в аэропорту Уфы проверяют на симптомы смертельного вируса Марбург

В Уфе пассажиров, возвращающихся из-за рубежа, проверяют на признаки вируса Марбург — смертельного заболевания, от которого нет вакцины. Случай заражения был зафиксирован в Руанде.
Роспотребнадзор Башкирии непрерывно мониторит ситуацию для исключения рисков, передает SterlitamakTime.ru.
Известно, что пассажиров проверяют с помощью АИС «Периметр», он установлен в уфимском аэропорту.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.