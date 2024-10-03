ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%

В ближайшее время на Земле может начаться новая эпидемия, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Причиной тревоги стала Марбургская лихорадка, которая схожа с Эболой.
Марбургская лихорадка — новый вирус с летальностью 90%. Вспышка заболевания произошла в африканской Руанде.
На данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, не существует. В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадки, боли в горле, сыпи, боли в животе, крови из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.
Марбург распространяется через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами.