ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%

На данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, не существует. В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадки, боли в горле, сыпи, боли в животе, крови из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.