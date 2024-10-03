В Новоуральске подросток открыл стрельбу

— В полиции уже изучили записи и смогли установить личности хулиганов. Теперь им и их родителям придется отвечать за случившееся, в том числе выплатить материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей — такова стоимость восстановительных работ, — написал Вячеслав Тюменцев.