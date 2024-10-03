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В Новоуральске подросток открыл стрельбу

В Новоуральске хулиган открыл стрельбу.

Источник: Комсомольская правда

В Новоуральске подросток открыл стрельбу в городе. Хулиган испортил рекламный щит и поспешно удалился вместе с компанией приятелей. Инцидент произошел на бульваре Академика Кикоина и попал на записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев на странице «ВКонтакте».

— В полиции уже изучили записи и смогли установить личности хулиганов. Теперь им и их родителям придется отвечать за случившееся, в том числе выплатить материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей — такова стоимость восстановительных работ, — написал Вячеслав Тюменцев.

Сообщается, что подросток стрелял из пневматического оружия. Как именно он заполучил его, будут устанавливать правоохранители.