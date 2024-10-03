Система пожаротушения в Театре музкомедии Хабаровска не сработала

Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов — сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет, один человек пострадал. Открытое горение ликвидировано. Власти сообщают о перебоях в работе сотовых сетей в центре города, так как на крыше здания расположены базовые станции всех операторов связи.