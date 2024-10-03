Омич отравится в колонию за заражение девушки ВИЧ-инфекцией

Советский районный суд города Омска вынес приговор мужчине, по вине которого девушка заразилась ВИЧ-инфекцией. Омич знал о своем диагнозе и не предупредил об этом свою партнершу.
Суд установил, что 35-летний омич стоял на учете у врачей, как ВИЧ-позитивный. Врачи также предупреждали мужчину об опасности заражения других лиц и что за это грозит уголовная ответственность.
Однако в октябре 2023 года омич проигнорировал предупреждения врачей и вступил в интимную связь с девушкой, не предупредив ее о своем диагнозе. После этого потерпевшая была заражена инфекцией.
На мужчину завели уголовное дело по ст. 122 УК РФ («заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»).
Омич признал свою вину полностью и согласился с предъявленным ему обвинением.
Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет колонии и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 980 тыс. рублей.