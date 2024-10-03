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Жителя Гусева, который толкнул полицейского, будут судить

На скамью подсудимых попадет мужчина, толкнувший полицейского в Гусеве.

В суд передали дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. На скамье подсудимых — 44-летний житель Гусева, который не сдержал эмоций. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что 23 мая в Гусеве мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте, его остановили полицейские для составления протокола. Желая избежать неприятностей, нарушитель толкнул сотрудника полиции и ударил его головой в грудную клетку.

Горожанин, впрочем, вину не признал, несмотря на наличие очевидцев и видеозаписи.

Впереди суд.

Прокуратура