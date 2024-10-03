В пермском СИЗО № 1 обвенчался обвиняемый

— Как правило, лишение свободы заставляет людей переосмыслить свое отношение к вечным ценностям, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. — Ни для кого не секрет, что в пенитенциарных учреждениях официально регистрируются браки. Однако, если бракосочетания в местах лишения свободы перестали быть редкостью, то совершить таинство венчания готовы лишь единицы.