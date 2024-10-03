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В пермском СИЗО № 1 обвенчался обвиняемый

В ожидании суда 31-летний пермяк заключил церковный брак со своей супругой.

Источник: ГУФСИН России по Пермскому краю

На днях в пермском СИЗО № 1 состоялось таинство венчания. Назвать друг друга мужем и женой перед Богом решили 31-летний обвиняемый Николай его супруга Елена.

В ГУФСИН рассказали «КП-Пермь», что в СИЗО пермяк находится с января 2024 года, и суд пока не назначил ему наказание, поэтому неизвестно, сколько его супруге придется ждать любимого из мест лишения свободы.

— С женой мы познакомились в 2019 году, когда гуляли в одном из городских парков, — рассказал Николай. — Венчание для нас стало обдуманным и давно желанным шагом. Сам я крещеный, поэтому предложил жене повенчаться, и она поддержала идею.

Перед проведением таинства венчания священнослужитель Сергий Дунин, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери исповедовал и причастил новобрачных. Во время венчания на глазах супругов были заметны слезы.

— Как правило, лишение свободы заставляет людей переосмыслить свое отношение к вечным ценностям, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. — Ни для кого не секрет, что в пенитенциарных учреждениях официально регистрируются браки. Однако, если бракосочетания в местах лишения свободы перестали быть редкостью, то совершить таинство венчания готовы лишь единицы.