В автомобиле, перевернувшемся на омской трассе, погиб пассажир

По информации пресс-службы ГИБДД, за рулём автомобиля ВАЗ-2115 находился мужчина 1978 года рождения. Он вёз одного пассажира, личность которого пока не установлена, но в районе третьего километра автодороги не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет и перевернулась.