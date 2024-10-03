В автомобиле, перевернувшемся на омской трассе, погиб пассажир

Сегодня в час пополудни на трассе, соединяющей Горьковское и Оконешниково, перевернулся легковой автомобиль.
По информации пресс-службы ГИБДД, за рулём автомобиля ВАЗ-2115 находился мужчина 1978 года рождения. Он вёз одного пассажира, личность которого пока не установлена, но в районе третьего километра автодороги не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет и перевернулась.
В ДТП погиб пассажир ВАЗа, а водителю потребовалась помощь врачей, он был доставлен в больницу. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства аварии.
Ранее сегодня стало известно, какое наказание может ждать группу юных вандалов, выбросивших в реку электросамокаты. Если кратко, то их накажут рублём.