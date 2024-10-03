Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В автомобиле, перевернувшемся на омской трассе, погиб пассажир

Трагедия произошла на трассе Горьковское — Оконешниково.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в час пополудни на трассе, соединяющей Горьковское и Оконешниково, перевернулся легковой автомобиль.

По информации пресс-службы ГИБДД, за рулём автомобиля ВАЗ-2115 находился мужчина 1978 года рождения. Он вёз одного пассажира, личность которого пока не установлена, но в районе третьего километра автодороги не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет и перевернулась.

В ДТП погиб пассажир ВАЗа, а водителю потребовалась помощь врачей, он был доставлен в больницу. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства аварии.

Ранее сегодня стало известно, какое наказание может ждать группу юных вандалов, выбросивших в реку электросамокаты. Если кратко, то их накажут рублём.