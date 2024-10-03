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В Молдове мошенники добрались и до медицины: Неизвестные представляются сотрудниками Национальной кассы медстрахования и требуют предоставить личные данные

Национальная компания медицинского страхования предупреждает о новой мошеннической схеме.

Сотрудники Национальной компании медицинского страхования не звонят гражданам, чтобы информировать их о задолженностях по обязательному медицинскому страхованию!

"НКМС предупреждает граждан быть внимательными к звонкам от неизвестных лиц, которые запрашивают банковские данные или требуют оплаты долгов, связанных с медицинским страхованием. В таких случаях прервите звонок и сообщите в полицию.

Это схема мошенничества, в которой лица ложно представляются сотрудниками НКМС. Не передавайте деньги или личные данные в таких ситуациях".

Ложные сообщения, полученные несколькими гражданами от CNAM (Национальной компании медицинского страхования), были сгенерированы государственной системой электронных платежей M-pay. Об этом написала министр здравоохранения Алла Немеренко.

Пока не особо ясно, как это стало возможным. Правительство объявило о расследовании данного дела. Правоохранительные органы пока отмалчиваются.

медицина