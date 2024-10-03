Бывший замглавы краевого минтранса признал вину по делу о взятке

Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, вину он признал в полном объеме и дал показания о совершении преступления другим лицом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следствия в ходе рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста подсудимому.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.
Напомним, Александр Клебанов занимал должность заместителя министра транспорта Пермского края в 2018—2021 годах. После увольнения из краевого правительства перешел на работу в правительство Башкирии.