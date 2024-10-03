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В Башкирии куриные яйца подешевели на 34%

В Башкирии подешевели три самых ходовых продукта питания.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года снизились цены на некоторые повседневные продукты. Так, например, стоимость куриных яиц упала сразу на 34,5%. Теперь десяток можно купить в среднем за 84,17 рубля.

Также в топ вошла гречневая крупа, которая подешевела на 14,4%. Сейчас гречку на прилавках магазинов можно найти за 49,64 рубля.

На третьем месте оказалось куриное мясо (кроме окорочков). Стоимость килограмма снизилась на 9,4%, до 186,05 рубля, передает Росстат.

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