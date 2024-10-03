Свердловский суд оставил в колонии торговца спиртным, погубившего 44 человек

В ходатайстве мужчина отметил, что имеет право на замену наказания, а также показал себя с положительной стороны как добросовестный работник и ученик, не имеющий взысканий и заслуживающий поощрения. Суд не удовлетворил ходатайства из-за невозмещенного ущерба потерпевшим.