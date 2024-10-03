Свердловский суд оставил в колонии торговца спиртным, погубившего 44 человек

Свердловский областной суд не согласился заменить наказание участнику группы бутлегеров, от чьего алкоголя в 2021 году отравилось почти сто человек. Тогда суррогат стал причиной гибели 44 людей, еще 51 человек пострадал.
Изначально Чкаловский районный суд назначил шестерым виновным от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима и три года условно осужденной женщине. Свердловский областной суд изменил приговор, увеличив наказание шестерым осужденным до девяти-десяти лет лишения свободы.
— Мамедов Надир Исмеил оглы был в составе группы, торговавшей контрафактным алкоголем, и приговорен к 9 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбыв часть наказания, осужденный обратился в Верхотурский районный суд с ходатайством о замене лишения свободы на принудительные работы, — сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В ходатайстве мужчина отметил, что имеет право на замену наказания, а также показал себя с положительной стороны как добросовестный работник и ученик, не имеющий взысканий и заслуживающий поощрения. Суд не удовлетворил ходатайства из-за невозмещенного ущерба потерпевшим.
— Мамедов обжаловал постановление районного суда в Свердловском областном суде, но безуспешно, — добавили в пресс-службе суда.