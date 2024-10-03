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МЧС проводит эвакуацию из Ливана членов семей российских дипломатов

Из Бейрута в Москву вылетел спецборт МЧС России с членами семей российских дипломатических работников. Эвакуация из Ливана проведена по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Сегодня в Россию должны вывезти 60 человек, сообщила пресс-служба министерства.

Источник: Reuters

Как сообщает ТАСС, самолет Ил-76, на котором семьи дипломатов отравились в Россию, привез в Ливан 33 т гуманитарной помощи. Агентство уточняет, что это продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции мощностью 80 кВт. После разгрузки на борт поднялись члены семей сотрудников посольства. Среди них есть дети и беременные женщины. В полете их будут сопровождать медики и психологи.

В конце сентября Израиль начал наступательную операцию на территории Ливана. В течение нескольких дней было убито около 30 лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла», в том числе генсек Хасан Насралла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале ограниченной наземной операции в Ливане, цель которой — ликвидировать позиции боевиков вдоль границы. Согласно данным ливанского Минздрава за 2 октября от ударов Израиля погибли минимум 46 человек. Утром 3 октября министерство сообщило о гибели шести человек в результате израильского удара по центральному району Бейрута.

МЧС