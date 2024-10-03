В Уфе задержали шестерых членов преступной банды

29-летний лидер группировки вместе с приятелями работал охранником в ночном клубе, где и подыскивал будущих жертв нападений. Так, один из клиентов заведения попросил преступника помочь в конфликте с рабочим, который делал ремонт. К нему явились молодчики, которые сильно избили ремонтника руками, кастетом и палками и потребовали 2,5 млн рублей.
Денег у пострадавшего не оказалось, поэтому разбойники забрали у него «Ладу Гранту» с документами для продаже. Там же они нашли инструменты и немного наличности. Всего налетчикам удалось выручить более 400 тысяч рублей, однако они не переставали требовать прежнюю сумму.
Также сообщники похитили еще один автомобиль, телефон, деньги и драгоценности у других пострадавших. Всего оперативники задержали шестерых членов преступной группы: четверо находятся под стражей, а двое — под подпиской о невыезде. Все фигуранты дела готовятся предстать перед судом.