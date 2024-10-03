В Уфе задержали шестерых членов преступной банды

Денег у пострадавшего не оказалось, поэтому разбойники забрали у него «Ладу Гранту» с документами для продаже. Там же они нашли инструменты и немного наличности. Всего налетчикам удалось выручить более 400 тысяч рублей, однако они не переставали требовать прежнюю сумму.