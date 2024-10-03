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В Самаре в облсуде начинается новый процесс по делу об убийстве борца «Якудза»

Слушания по уголовному делу об убийстве в сфере ритуальных услуг возобновятся в Самарском областном суде в ближайшее время. Обвиняемыми по делу являются Игорь Гужин и Андрей Маклаев (ст. 33 ч.3 — ст. 105 ч.2 п.п. «ж», «з» УК РФ). Андрею Маклаеву также вменяется незаконная покупка, передача, сбыт, хранение или ношение оружия и боеприпасов (ст. 222 ч.1 УК РФ). Об этом сообщается в картотеке учреждения.

Источник: Коммерсантъ

Уголовное дело рассмотрит судья Дмитрий Воложанинов. Заседание по нему пока не назначено.

По версии следствия, Игорь Гужин организовал убийство своего знакомого, 45-летнего Владимира Попова, также известного как борец «Якудза». Жертва обвиняла фигуранта дела в хищении денег при совместном ведении бизнеса.

Силовики установили, что и Гужин и Попов представляли интересы компаний, конкурирующих на рынке ритуальных услуг в Самаре. Во время разбирательства Игорь Гужин и Андрей Маклаев скрылись от силовиков. В итоге одного из обвиняемых обнаружили и арестовали в Таиланде, а затем экстрадировали в Россию.

Андрей Маклаев до сих пор не найден. Источники в силовых структурах считают его погибшим.

В марте 2024 года облсуд оправдал Игоря Гужина. Однако прокуратура оспорила это решение.