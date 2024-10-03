В Самаре в облсуде начинается новый процесс по делу об убийстве борца «Якудза»

Силовики установили, что и Гужин и Попов представляли интересы компаний, конкурирующих на рынке ритуальных услуг в Самаре. Во время разбирательства Игорь Гужин и Андрей Маклаев скрылись от силовиков. В итоге одного из обвиняемых обнаружили и арестовали в Таиланде, а затем экстрадировали в Россию.