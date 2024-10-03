В Самаре в облсуде начинается новый процесс по делу об убийстве борца «Якудза»

Уголовное дело рассмотрит судья Дмитрий Воложанинов. Заседание по нему пока не назначено.
По версии следствия, Игорь Гужин организовал убийство своего знакомого, 45-летнего Владимира Попова, также известного как борец «Якудза». Жертва обвиняла фигуранта дела в хищении денег при совместном ведении бизнеса.
Силовики установили, что и Гужин и Попов представляли интересы компаний, конкурирующих на рынке ритуальных услуг в Самаре. Во время разбирательства Игорь Гужин и Андрей Маклаев скрылись от силовиков. В итоге одного из обвиняемых обнаружили и арестовали в Таиланде, а затем экстрадировали в Россию.
Андрей Маклаев до сих пор не найден. Источники в силовых структурах считают его погибшим.
В марте 2024 года облсуд оправдал Игоря Гужина. Однако прокуратура оспорила это решение.