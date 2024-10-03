«Активного горения нет»: последние новости о пожаре в Рачейском бору Самарской области на 3 октября 2024 года

Пожарные остановили активное горение в Рачейском бору Самарской области. Хотя пламя локализовано, работы продолжаются. Они идут уже шестые сутки подряд. Публикуем последние новости о пожаре в Рачейском бору в Самарской области на 3 октября 2024 года.
Пожар локализован, но работы продолжаются
Низовой лесной пожар в Сызранском районе начался еще днем 28 сентября 2024 года. За несколько дней он прошел территорию свыше 400 га. Локализовать возгорание удалось к вечеру 1 октября, на следующий день в МЧС сообщили, что активное горение в Рачейском бору, который является ботаническим памятником природы, удалось остановить.
«Низовой лесной пожар в 44-м квартале Рачейского лесничества локализован, активного горения нет. На месте пожара продолжают работу 227 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России 121 человек и 16 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, в тушении огня задействовали сотрудников МЧС и лесной охраны 63-го региона, а затем и пожарных из Ульяновской области. Также на помощь им направили вертолет Ми-8. Через несколько дней к нему подключились два самолета Ил-76. Авиация провела уже 56 сбросов — сброшено 234 тонны воды.
Во власти дыма и огня
Все это время пожарным активно помогали волонтеры. Представители одного из добровольческих объединений рассказали «КП-Самара», что они увидели, приехав в Рачейский бор. По словам ребят, повсюду были дым и мелкие очаги огня, а земля напоминала торф. Толстый слой иголок и листвы превратился в огненную подушку. Из-за этого обычные кроссовки не выдерживали там и десяти минут — подошвы просто плавились.
Огонь тушили всем чем можно: граблями, лопатами, песком, ранцами с водой. Последняя буквально таяла на глазах: десять канистр закончились за пару часов. Работать пришлось в непростых условиях: засуха, сильный ветер, болотистая и труднопроходимая местность. Волонтеры признались, что тушить лес невероятно сложно. Парни старались как могли, но силы иссякали, а огонь и не думал останавливаться. Боевой дух в молодых людях поддерживали пожарные. Они своим примером вдохновляли волонтеров дальше сражаться с пламенем.
Какой урон нанес пожар экосистеме Рачейского бора, пока сказать трудно. Как и то, сколько времени понадобится на восстановление леса. Также до сих пор неизвестна причина, по которой началось возгорание — человеческий фактор или стечение обстоятельств. Разобраться в деталях крупного ЧП предстоит специальной комиссии, создать которую поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.