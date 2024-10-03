«Активного горения нет»: последние новости о пожаре в Рачейском бору Самарской области на 3 октября 2024 года

Все это время пожарным активно помогали волонтеры. Представители одного из добровольческих объединений рассказали «КП-Самара», что они увидели, приехав в Рачейский бор. По словам ребят, повсюду были дым и мелкие очаги огня, а земля напоминала торф. Толстый слой иголок и листвы превратился в огненную подушку. Из-за этого обычные кроссовки не выдерживали там и десяти минут — подошвы просто плавились.