В Перми бизнесмен передал налоговой взятку в капусте

Следствием и судом установлено, что 5 июня текущего года обвиняемый передал налоговому инспектору через посредника взятку в сумме 500 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий в его пользу — прекращение мероприятий налогового контроля. При этом бизнесмен замаскировал деньги в пакете с капустой. В момент совершения преступления налоговый инспектор действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками краевого управления ФСБ России.