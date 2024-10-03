В Перми бизнесмен передал налоговой взятку в капусте

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что 5 июня текущего года обвиняемый передал налоговому инспектору через посредника взятку в сумме 500 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий в его пользу — прекращение мероприятий налогового контроля. При этом бизнесмен замаскировал деньги в пакете с капустой. В момент совершения преступления налоговый инспектор действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками краевого управления ФСБ России.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.