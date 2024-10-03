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12-летний школьник из Уфы стал участником шоу «Умнее всех»

Школьник из Уфы принял участие в интеллектуальном телешоу «Умнее всех».

Источник: Комсомольская правда

В интеллектуальном шоу «Самый умный» на телеканале «Пятница!» принял участие 12-летний уфимец Захар Байрамгулов. Школьник сразился с другими детьми за деньги, которые можно заработать своими знаниями.

По словам Захара, он может определить любую страны по ее контуру на карте, он увлекается географией и IT-технологиями. В будущем Захар хочет стать программистом.

Поболеть за школьника жители Башкирии смогут сегодня, 3 октября, в 22.00 на телеканале «Пятница!».

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