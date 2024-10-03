12-летний школьник из Уфы стал участником шоу «Умнее всех»

В интеллектуальном шоу «Самый умный» на телеканале «Пятница!» принял участие 12-летний уфимец Захар Байрамгулов. Школьник сразился с другими детьми за деньги, которые можно заработать своими знаниями.
По словам Захара, он может определить любую страны по ее контуру на карте, он увлекается географией и IT-технологиями. В будущем Захар хочет стать программистом.
Поболеть за школьника жители Башкирии смогут сегодня, 3 октября, в 22.00 на телеканале «Пятница!».
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