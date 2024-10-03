В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дня

В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой, это следует из графика сбоев DownDetector.su и Сбой.рф.
Пользователи массово жалуются на долгую загрузку медиа, невозможность отправить сообщение или опубликовать пост в телеграм-каналы, не приходят оповещения. Сбой наблюдается как в мобильном и компьютерном приложении, так и в веб-версии мессенджера. Больше всего жалоб в России приходят из Тверской области, Санкт-Петербурга и Москвы.
1 октября в работе Telegram произошел сбой, возникли аналогичные проблемы: невозможно было отправить сообщения, не обновлялась информация в телеграм-каналах. Сбой затронул не только Россию, но и другие страны. Трудности появились на фоне массированной ракетной атаки на Израиль со стороны Ирана. По данным Jerusalem Post, Иран выпустил около 500 ракет.
Это стало ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли при авиаударе ЦАХАЛ в южном пригороде Бейрута 27 сентября.