В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дня

Пользователи массово жалуются на долгую загрузку медиа, невозможность отправить сообщение или опубликовать пост в телеграм-каналы, не приходят оповещения. Сбой наблюдается как в мобильном и компьютерном приложении, так и в веб-версии мессенджера. Больше всего жалоб в России приходят из Тверской области, Санкт-Петербурга и Москвы.