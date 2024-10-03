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В Башкирии две женщины избили и ограбили ветерана труда

В Башкирии две женщины избили и ограбили ветерана труда.

Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для здоровья». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2024 года нетрезвые обвиняемые встретили на улице ранее незнакомого 88-летнего мужчину, являющегося ветераном труда и имеющего статус «Дети войны».

Применив к нему физическую силу, они сорвали с шеи золотую цепочку и скрылись с места преступления. В тот же день их местонахождение было установлено, при обыске изъяты денежные средства в размере 23 тысяч рублей, оставшиеся от реализации драгоценности.

Сейчас уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу.