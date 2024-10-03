Заключенным донских колоний пытались передать запрещенные вещества

Ростовская область, 3 октября 2024. Сотрудники ГУФСИН Ростовской области провели осмотр продуктовых посылок, предназначенных для заключенных в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, и обнаружили в них наркотические вещества. Об этом сообщается на сайте управления.