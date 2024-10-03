Заключенным донских колоний пытались передать запрещенные вещества

В 14-й исправительной колонии Новочеркасска осужденному передали упаковку овсяной каши, в которой сотрудники обнаружили вкрапления белого порошка. Вероятнее всего, это сильнодействующий психотропный препарат. Посылку направил житель Октябрьского района.
В ростовском СИЗО-1 произошел аналогичный случай. Кристаллообразное вещество нашли в пакете с пюре быстрого приготовления.
По выявленным фактам проводятся проверки. Материалы передадут в суд.
Ранее в той же новочеркасской колонии оперативники ГУФСИН пресекли проведение азартных игр. Также у осужденных изъяли не положенные режимом содержания мобильные телефоны и сим-карты.