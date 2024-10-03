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В машине гражданина Молдовы обнаружили девять беженцев из Сирии: Полиции пришлось устроить погоню за перевозчиком мигрантов на границе Австрии и Германии

Мужчину обвиняют в торговле людьми и вождении без прав.

Источник: Комсомольская правда

На границе Австрии и Германии задержали молдаванина, перевозившего нелегальных мигрантов.

По данным местной полиции, правоохранители остановили автомобиль для проверки, однако водитель проигнорировал просьбу полицейских и попытался скрыться. После погони машину всё же удалось остановить.

В салоне автомобиля 21-летнего гражданина Молдовы правоохранители обнаружили шестерых граждан Сирии, а в багажнике — троих несовершеннолетних сирийцев в возрасте от 12 до 17 лет, пишет infotag.md.

Молдаванин помещён под превентивный арест. Его обвиняют в торговле людьми и вождении без прав.