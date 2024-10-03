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Пассажир МАЗа с незаконным металлоломом пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Пассажира МАЗа с незаконным металлоломом задержали за взятку гаишнику под Могилевом.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевском районе за взятку инспектору ГАИ задержали пассажира грузовика, рассказали в УВД Могоблисполкома.

Так, вечером гаишники остановили МАЗ около деревни Павловка. За рулем грузовика был 35-летний житель Горок, незаконно перевозивший лом черного металла.

В салоне грузовика ехал 44-летний пассажир, который предложил гаишнику взятку в 1000 белорусских рублей, чтобы «уладить вопрос».

— Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки мужчина проигнорировал и оставил деньги в бардачке служебного авто, — прокомментировали в пресс-службе.

Пассажира задержали за взятку, проводится дальнейшее разбирательство.

Тем временем Беларусь подняла цену на масло и сыр для России.