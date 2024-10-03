В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов сталелитейной и горнодобывающей компании — по предварительной информации, молодой человек согласился снять объект с воздуха за денежное вознаграждение, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«2 октября в 14.40 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга оператора БПЛА, осуществлявшего видеосъемку территории складов сталелитейной и горнодобывающей компании на Предпортовой улице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что молодой человек управлял квадрокоптером «DJI Mavic Air 2» несмотря на действующий запрет использования БПЛА, разрешительных документов на проведение полета не имел. Он был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств.
«По предварительной информации, 23-летний гражданин откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился снять указанный объект с воздуха за денежное вознаграждение», — сообщает ведомство.