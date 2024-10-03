В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов сталелитейной и горнодобывающей компании — по предварительной информации, молодой человек согласился снять объект с воздуха за денежное вознаграждение, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.