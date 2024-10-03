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На Кубани грузовой поезд сбил 86-летнего пенсионера

На Кубани грузовой поезд сбил 86-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение, что на станции «Кабардинская» грузовой поезд смертельно травмировал мужчину.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что заметивший мужчину машинист неоднократно подавал сигналы и применил экстренное торможение. Тем не менее, трагедии избежать не удалось.

Мужчина 1938 года рождения погиб на месте. По данному факту проводится проверка.

Напомним, на Кубани подросток забрался на грузовой вагон поезда и получил удар током. Несчастный случай произошел в Крыловском районе. По предварительным данным, 13-летний подросток коснулся контактной сети. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Мальчика увезли в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.