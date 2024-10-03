На Кубани грузовой поезд сбил 86-летнего пенсионера

Напомним, на Кубани подросток забрался на грузовой вагон поезда и получил удар током. Несчастный случай произошел в Крыловском районе. По предварительным данным, 13-летний подросток коснулся контактной сети. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Мальчика увезли в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.