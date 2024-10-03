Доцент воронежского вуза перевела мошенникам 720 тысяч

69-летняя жительница Воронежа, доцент одного из вузов, сообщила в полицию о совершенном в отношении нее мошенничестве. На ее телефон поступил звонок от якобы сотрудницы портала «Госуслуги», которая пригласила потерпевшую на флюорографию. Позже ей позвонили уже из «Центробанка» с сообщением, что предыдущий звонок был от мошенницы, которая завладела её персональными данными.
Женщина испугалась, чем и воспользовались обманщики. Они убедили ее перевести все имеющиеся деньги на «безопасный счет». Доцент выполнила указания мошенников и перевела им 720 тысяч. И только потом поняла, что стала жертвой обмана.
По заявлению женщины в полиции возбудили уголовное дело. В тот же день кибермошенники смогли обмануть четырнадцать граждан и еще у четверых похитили средства с банковской карты. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более шести миллионов рублей.