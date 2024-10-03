Доцент воронежского вуза перевела мошенникам 720 тысяч

69-летняя жительница Воронежа, доцент одного из вузов, сообщила в полицию о совершенном в отношении нее мошенничестве. На ее телефон поступил звонок от якобы сотрудницы портала «Госуслуги», которая пригласила потерпевшую на флюорографию. Позже ей позвонили уже из «Центробанка» с сообщением, что предыдущий звонок был от мошенницы, которая завладела её персональными данными.