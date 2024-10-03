Омская полиция накрыла крупную наркобанду

Следователи УМВД России по Омской области завершили предварительное расследование дела в отношении семи участников организованной преступной группы, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД, фигуранты обвиняются по 34 эпизодам преступлений, связанных с покушением на сбыт запрещенных веществ, в том числе в значительном и крупном размерах.
По данным следствия, в преступную группу входили 62-летняя женщина, её 41-летний сын, а также их 38-летний знакомый. Они выполняли роль оптовых курьеров: получали наркотики от организаторов и фасовали их в пакетики по 0,2−0,4 грамма, из которых формировали свертки по 50 штук. Эти свертки затем прятали в тайниках для передачи розничным курьерам. В числе последних оказались трое мужчин в возрасте 36−40 лет и 40-летняя женщина, которые сбывали разовые дозы героина конечным потребителям через так называемые «закладки».
Действиями наркогруппы руководили кураторы, находившиеся на более высоком уровне криминальной иерархии, используя для координации мессенджеры. В результате длительного расследования сотрудники полиции провели значительный объем процессуальных действий: были изъяты и осмотрены мобильные устройства, проведены химические и медицинские экспертизы, а также допрошено более 30 свидетелей.
Следователи собрали достаточно доказательств вины всех участников группы, и теперь уголовное дело, состоящее из 31 тома, направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 20 лет по инкриминируемым статьям.