Омская полиция накрыла крупную наркобанду

По данным следствия, в преступную группу входили 62-летняя женщина, её 41-летний сын, а также их 38-летний знакомый. Они выполняли роль оптовых курьеров: получали наркотики от организаторов и фасовали их в пакетики по 0,2−0,4 грамма, из которых формировали свертки по 50 штук. Эти свертки затем прятали в тайниках для передачи розничным курьерам. В числе последних оказались трое мужчин в возрасте 36−40 лет и 40-летняя женщина, которые сбывали разовые дозы героина конечным потребителям через так называемые «закладки».