В Новоуральске задержали двух студентов, которые стреляли по рекламным щитам

В Новоуральске полиция задержала двух подростков, один из которых стрелял по рекламным щитам. Все произошло на бульваре Академика Кикоина. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МВД России по городу, оба парня являются студентами местного колледжа.