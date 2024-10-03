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В Новоуральске задержали двух студентов, которые стреляли по рекламным щитам

В Новоуральске полиция поймала двух подростков, один из которых открыл стрельбу.

Источник: Комсомольская правда

В Новоуральске полиция задержала двух подростков, один из которых стрелял по рекламным щитам. Все произошло на бульваре Академика Кикоина. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МВД России по городу, оба парня являются студентами местного колледжа.

— Задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет. Пневматический пистолет один из участников инцидента взял у отца. В настоящее время службой полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в полиции Новоуральска.

Действия подростков попали на камеры видеонаблюдения. Теперь им и их родителям придется выплатить причиненный материальный ущерб размером в 80 тысяч рублей — стоимость восстановительных работ. Об этом сообщил глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.