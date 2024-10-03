МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млн

В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.