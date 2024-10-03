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Режим ЧС рекомендуют ввести для расселения дома на Пискунова, 40 в Иркутске

Губернатор Игорь Кобзев озвучил предложение на заседании по предупреждению ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщил глава региона в своем тг-канале, из всей повестки были выделены четыре основных момента: предоставление электроснабжения жителям региона, отопительные период, летний паводок и расселение дома на Пискунова, 40 в областном центре.

— Рекомендовали администрации Иркутска рассмотреть возможность введения режима ЧС муниципального характера. По ситуации с домом есть все правовые решения, теперь городу необходимо провести встречи с жителями.

поделился Игорь Кобзев

На встречах представители администрации должны узнать, у кого квартиры в доме попадающем под расселение, единственные, а кто владеет еще одной жилплощадью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье были подведены итоги прохождения пожароопасного периода. Сейчас уже стартовала подготовка к следующему.