В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека

«Общее число жертв израильской агрессии против Ливана составило 1974 человека погибших и 9384 раненых, включая 127 детей, 261 женщину и 97 человек из медицинских и аварийных бригад», — сказал он.
Абдъяд также добавил, что удары ЦАХАЛ нанесли ущерб десяткам медицинских центров.
Обострение конфликта между Израилем и «Хезболлой»
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда «Хезболла» начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены «Хезболлы». По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров «Хезболлы», включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболла» продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов «Хезболлы».