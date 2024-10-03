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Дмитрий Рябыкин: «Авангард» потерял лидеров по всем направлениям

Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин высказался о поражениях клуба.

Источник: Комсомольская правда

Бывший тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о причинах серии поражений омской команды. Напомним, «Авангард» проиграл семь матчей подряд и смог одержать тяжелую победу только в последней домашней игре с «Сибирью».

По оценке Дмитрия Рябыкина, причиной поражений стало то, что в начале сезона из игры из-за травм «Авангард» потерял лидеров по всем направлениям.

Из числа форвардов выпали Владимир Ткачев и Рид Буше. Травмирован и вратарь Бердин, который еще летом рассматривался как первый номер команды.

«Я считаю, руководство сейчас правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами. В долгую это может сыграть на “Авангард”, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Также Дмитрий Рябыкин сравнил нынешнюю ситуацию с этапом поражений сезона 2022/2023, после которой Рябыкин был уволен с поста главного тренера омского клуба.

«Ситуации вполне сравнимые. Тем более что мы тогда не только прописались в гостях, поскольку ждали введения в строй новой омской арены, но и лишились первого центра — Найта», — отметил бывший тренер омской команды.