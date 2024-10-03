Следком окончил расследование дела предполагаемых членов «Неверовской группировки»

По версии следствия, в 1997 г. в Самарской области Сергей Неверов создал преступное сообщество «Неверовская группировка» с целью нападения на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. В преступном сообществе было образовано не менее шести банд, в одну из которых под руководством бывшего сотрудника правоохранительных органов Свеженцева вошли Барсуков и Сидоренков. Члены банды занимались слежкой за людьми, в отношении которых готовили преступления. Они собирали полную информацию об их образе жизни, местах проживания и работы, о маршрутах передвижения и автотранспорте.