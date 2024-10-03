До суда дошло уголовное дело о покушении на главу района под Воронежем

Уголовное дело ведет второй отдел управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета РФ. По версии следствия, в конце 2019 года Андрей Богомазов заложил взрывное устройство под автомобиль Николая Фролова. Оно сдетонировало, но чиновник выжил. Обвинение считает, что преступление произошло из-за конфликта предпринимателя с администрацией Рамонского района из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который был построен с нарушениями. Господин Фролов оставил пост главы района в 2022 году и стал заместителем руководителя регионального департамента (ныне — министерство) природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.