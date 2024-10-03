До суда дошло уголовное дело о покушении на главу района под Воронежем

47-летнего предпринимателя Андрея Богомазова обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатки и оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). За эти преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело ведет второй отдел управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета РФ. По версии следствия, в конце 2019 года Андрей Богомазов заложил взрывное устройство под автомобиль Николая Фролова. Оно сдетонировало, но чиновник выжил. Обвинение считает, что преступление произошло из-за конфликта предпринимателя с администрацией Рамонского района из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который был построен с нарушениями. Господин Фролов оставил пост главы района в 2022 году и стал заместителем руководителя регионального департамента (ныне — министерство) природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.
Андрея Богомазова задержали в июле 2023 года. Его заключили под стражу. Вину он не признал.
Уголовное дело передадут на рассмотрение в Рамонский райсуд Воронежской области.