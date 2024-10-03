В Челябинске задержали мигранта-экстремиста

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Полицейские обнаружили, что мигрант разыскивался за участие в деятельности экстремисткой организации с использованием сети Интернет. Иностранцу избрана мера пресечения в виде ареста.
Всего же за три дня проведения мероприятия сотрудники полиции выявили 55 преступлений и 484 административных правонарушения в сфере миграции.
Отметим, что ГУ МВД Челябинской области проводит проверки иностранных граждан на постоянной основе. В рамках одного из таких рейдов проверили более 300 мигрантов, некоторым из них вручили повестки в военкомат.