Убившему опекуншу подростку из Красноярского края избрали меру пресечения

Подозреваемому в убийстве опекуна подростку из Железногорска избрали меру пресечения. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
Напомним, вечером 1 октября школьник в ходе конфликта с опекуном нанёс женщине ножевые удары. Потерпевшая скончалась на месте. Во время допроса молодой человек назвал причину убийства — конфликт опекунши с её матерью.
В отношении подростка расследуется уголовное дело по статье об убийстве. 3 октября Железногорский городской суд принял решения заключить 15-летнего школьника под стражу на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО до 1 декабря 2024 года.