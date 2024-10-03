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Убившему опекуншу подростку из Красноярского края избрали меру пресечения

В Красноярском крае избрали меру пресечения для убившего опекуна подростка.

Источник: прокуратура по Красноярскому краю

Подозреваемому в убийстве опекуна подростку из Железногорска избрали меру пресечения. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.

Напомним, вечером 1 октября школьник в ходе конфликта с опекуном нанёс женщине ножевые удары. Потерпевшая скончалась на месте. Во время допроса молодой человек назвал причину убийства — конфликт опекунши с её матерью.

В отношении подростка расследуется уголовное дело по статье об убийстве. 3 октября Железногорский городской суд принял решения заключить 15-летнего школьника под стражу на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО до 1 декабря 2024 года.

Прокуратура