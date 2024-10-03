Поротникова будут судить в закрытом режиме

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Суд над Андреем Поротниковым пройдет в закрытом режиме в Минском областном суде, об этом говорится в расписании судебных заседаний.
Ранее, в августе 2023 года, стало известно, что Комитет государственной безопасности задержал его за передачу информации польским спецслужбам. Операция белорусских спецслужб велась на протяжении нескольких месяцев.
В Минском областном суде 16 октября в отношении Андрея Поротникова рассмотрят следующие обвинения согласно Уголовного кодекса:
- 357 ч. 1 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти;
- 361 прим. 4 ч. 2 — Содействие экстремистской деятельности;
- 361 прим. 1 ч. 3 — Создание экстремистского формирования либо участие в нем;
- 356 ч. 1 — Измена государству (в редакции Закона от 09.01.2019);
- 191 ч. 2 — Воспрепятствование осуществлению избирательных прав.
В сюжете белорусского телевидения рассказали, что Андрей Поротников на протяжении нескольких лет занимался сбором информации, касающейся военной, социальной, экономической тематики, в том числе закрытого характера. За эти сведения он получал плату от иностранных дипломатов.
КГБ вел операцию по разработке агента польских спецслужб несколько месяцев и задержал его при помощи российских коллег, когда тот пытался выехать в Смоленск.