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Людей эвакуировали из аэропорта Курумоч в Самаре 3 октября 2024

Стало известно, почему эвакуировали людей из самарского аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 3 октября 2024 года, в аэропорту Курумоч сработала пожарная тревога. Всех, кто находился в здании самарского аэровокзала, эвакуировали. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, опубликовав видео.

«Убедительная просьба покинуть здание. Следуйте планам эвакуации при пожаре. Пользование лифтом запрещено», — говорилось в сообщении, которое транслировали в аэропорту.

Как удалось выяснить «КП-Самара», ничего страшного в Курумоче не произошло. Сегодня там проводили проверку системы противопожарной безопасности. В пресс-службе аэропорта сообщили, что сейчас он работает в штатном режиме.

МЧС