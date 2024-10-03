Людей эвакуировали из аэропорта Курумоч в Самаре 3 октября 2024

В четверг, 3 октября 2024 года, в аэропорту Курумоч сработала пожарная тревога. Всех, кто находился в здании самарского аэровокзала, эвакуировали. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, опубликовав видео.
«Убедительная просьба покинуть здание. Следуйте планам эвакуации при пожаре. Пользование лифтом запрещено», — говорилось в сообщении, которое транслировали в аэропорту.
Как удалось выяснить «КП-Самара», ничего страшного в Курумоче не произошло. Сегодня там проводили проверку системы противопожарной безопасности. В пресс-службе аэропорта сообщили, что сейчас он работает в штатном режиме.