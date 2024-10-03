Женщина пыталась незаконно вывезти из Беларуси $44,5 тыс., дело передано в суд

Гродненская транспортная прокуратура направила в суд Ошмянского района уголовное дело в отношении 64-летней гражданки РФ: ей инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств.



Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года пассажира легкового автомобиля при выезде из Беларуси в Литву в РПТО «Каменный Лог» не задекларировала крупную сумму наличных денег, эквивалентную $44,5 тыс. Предварительно она разделила наличные между пассажирами автомобиля, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении.



Уголовное дело находилось в производстве Ошмянского районного отдела Следственного комитета. Изучив материалы дела, в Гродненской транспортной прокуратуре согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст. 228 УК. Избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде залога прокурор оставил без изменения.