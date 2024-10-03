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Электросамокатчикам Уфы запретили ездить в промзонах и на кладбищах

В Уфе электросамокатчикам запретили ездить на кладбищах и в промзонах.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ввели новые ограничения для электросамокатчиков. Так, пользователям средств индивидуальной мобильности запретили разъезжать в промышленных зонах, кладбищах, парках, скверах, а также у детских площадок.

Так, например, на входе в парк Якутова были установлены специальные знаки, предупреждающие о запрете. Всего в список вошли 18 наименований общественных территорий, куда самокатам вход воспрещен.

Всего в Уфе насчитывается 3,5 тысячи СИМ.

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