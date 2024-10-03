В Гродно пенсионерка отдала деньги, но спасла их, записав номер авто мошенника

В Гродно пенсионерка записала номер машины курьера и вернула деньги, отданные мошенникам. Подробности сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратилась 74-летняя женщина, которая стала жертвой аферистов. Пенсионерка рассказала, что ответила на звонок неизвестных, представившихся правоохранителями. Лжемилиционеры убедили гродненку, что ее дочь якобы является виновницей ДТП, но можно избежать ответственности, если заплатить вознаграждение.
Белоруска всему поверила и передала приехавшему курьеру 4200 евро и 4800 долларов. Но еще на всякий случай женщина записала номер машины курьера. А когда поняла, что стала жертвой обмана, сообщила этот госномер авто милиции.
Меньше чем за два часа оперативники смогли установить личность таксиста, забравшего деньги у пенсионерки. Гродненец 1999 года рождения был задержан в Пинске, при себе у него была обнаружили всю переданную сумму.
А пассажир МАЗа с незаконным металлоломом пытался дать взятку сотруднику ГАИ.