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Жительницы Башкирии избили и ограбили пенсионера

В Башкирии две женщины избили и ограбили ветерана труда.

Источник: Комсомольская правда

В Белебее на скамье подсудимых окажутся две местные жительницы, которых обвиняют в грабеже. Женщины напали на 88-летнего ветерана труда, избили его и ограбили, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, горожанки, будучи пьяными, встретили на улице пенсионера, имевшего статус «Ребенок войны». Женщины били пожилого мужчину, сорвали с его шеи золотую цепь и сбежали. Личности нападавших были установлены в тот же день.

— При обыске изъяты денежные средства в размере 23 тысяч рублей, оставшиеся от реализации драгоценности, — уточнили в ведомстве.

Сейчас женщин ждет суд, который определит их дальнейшую судьбу.

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