Жительницы Башкирии избили и ограбили пенсионера

В Белебее на скамье подсудимых окажутся две местные жительницы, которых обвиняют в грабеже. Женщины напали на 88-летнего ветерана труда, избили его и ограбили, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, горожанки, будучи пьяными, встретили на улице пенсионера, имевшего статус «Ребенок войны». Женщины били пожилого мужчину, сорвали с его шеи золотую цепь и сбежали. Личности нападавших были установлены в тот же день.
— При обыске изъяты денежные средства в размере 23 тысяч рублей, оставшиеся от реализации драгоценности, — уточнили в ведомстве.
Сейчас женщин ждет суд, который определит их дальнейшую судьбу.
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