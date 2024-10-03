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Борт из Омска не долетел до Казани

Самолет приземлился на запасном аэродроме.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 октября, в утреннее время был временно закрыт для отправки и приема самолетов казанский аэропорт.

Как сообщалось в официальном телеграм-канале «Представитель Росавиации», ограничения были связаны с требованиями безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Под действие этих санкций попал и самолет из Омска. Борт авиакомпании «Северный ветер» вылетел из пункта отправления с опозданием на 24 минуты и до Казани не долетел.

«Направляющиеся в аэропорт “Казань” рейсы Омска, Хургада и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Отметим, что на данный момент ограничения на вылет и прилет гражданских судов, судя по онлайн-табло аэропорта, в Казани сняты.