Борт из Омска не долетел до Казани

Сегодня, 3 октября, в утреннее время был временно закрыт для отправки и приема самолетов казанский аэропорт.
Как сообщалось в официальном телеграм-канале «Представитель Росавиации», ограничения были связаны с требованиями безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Под действие этих санкций попал и самолет из Омска. Борт авиакомпании «Северный ветер» вылетел из пункта отправления с опозданием на 24 минуты и до Казани не долетел.
«Направляющиеся в аэропорт “Казань” рейсы Омска, Хургада и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.
Отметим, что на данный момент ограничения на вылет и прилет гражданских судов, судя по онлайн-табло аэропорта, в Казани сняты.